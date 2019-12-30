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Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир

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Для быстрого сжигания жира и наращивания мышечной массы следует есть яйца, бананы, авокадо.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что врачи узнали, какие продукты позволяют быстро сжечь жир. Об этом барселонскому изданию La Vanguardia рассказали врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда.

Как оказалось, быстро сжечь жир и нарастить мышечную массу можно, если есть яйца, бананы, авокадо. Эти продукты обладают высоким содержанием насыщенных жиров, а также белков и углеводов. Рекомендуется употреблять их в пищу перед тренировками. При этом после тренировки можно лучше съесть натуральный йогурт.

Для наращивания мышц специалисты рекомендуют курицу или тофу.

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Теги: здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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