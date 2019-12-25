Благотворительный забег на коляске через Петербург. Когда понимаешь, что возможно все

60 километров на инвалидной коляске – именно такое расстояние преодолел внештатный корреспондент Piter.TV Денис Гончаров 8 августа. На пути Дениса и его партнера, спортсмена и многократного призера заплывов на открытой воде Александра Козинца ждало немало испытаний. Палящее солнце, подземные переходы, отсутствие тротуаров, брусчатка и плиты со швами размером с колесо…

Путь был непростым и долгим, но цель – привлечь внимание к проблемам детей с нейромышечными заболеваниями и собрать пожертвования для благотворительного фонда "МойМио" - стоила того, чтобы его пройти. Подробнее о забеге, и о том как все прошло, вы можете прочитать в нашем материале.

История от первого лица

Ночь перед забегом стала для меня бессонной. Оно и логично, столько сил и нервов было потрачено на подготовку, как тут уснешь? В 5 утра я начал сбор. Умылся, бегло поел, совсем чуть-чуть и стал готовиться к выходу. У дома я встретился с Александром Козинцом, невероятным человеком и моим партнером по сегодняшнему заезду.

Собирались мы у метро "Парнас". Там нас уже ждали журналисты и простые люди, которые пришли в такую рань, чтобы поддержать меня, это было очень приятно! Пройдя чуть вперед, мы отсняли красивый старт и уже двинулись по направлению.



Путь можно разделить на 3 части: советские районы, которые тянулись до черной речки, имперский центр города и что-то вперемешку по пути до Петергофа. Начало было плавным, хоть и не совсем простым по дороге. Мы укладывались в план 5 км\ч, но могли двигаться куда быстрее.

Первая и главная проблема советской застройки в том, что возводилось все не для людей. Кривые тротуары с поребриками в 20 см каждые несколько десятков метров, сложные переходы, широкие дороги. Где-то приходилось перебегать прямо по трассе. Ближе к "Черной речке" дорога закончилась от слова "совсем". Мы ехали там, где следовало бы снимать фильм про высадку на луну, если на луне были хрущевки…



Долгожданный чекпоинт! Мы сделали перерыв в минут 10, записали пару интервью и двинули дальше. Сразу же столкнулись с подземным переходом, где меня на руках несли вниз и вверх. Опасные трюки. Любая ошибка человека, и я полечу по ступенькам вниз.

Дальше началась красота! Мосты и Петроградка! Ее мы пролетели очень и очень быстро, восхищаясь видами. Только спина моя не восхитилась брусчатке, которая там повсюду. Зато было красиво!

Центр сбил наши планы до 3 км\ч. По пути нас задержал Первый канал со съемкой и большой перерыв у Спаса. Поребриков стало меньше, но набережные - это локальный ад. Большие плиты со швами толщиной с колесо. Было не просто пробираться через них, но мы справились! Одновременно со всем этим погода прояснилась и начало жарить солнце.

Выйдя к шоссе, я уже начал обгорать, но пока еще этого не знал. Из еды я потреблял только детское питание в тюбиках, потому что это удобно делать на ходу. Особо много энергии оно не давало, зато утоляло жажду и голод! Двигаться оставалось еще 30 км.



Мы смогли немного ускориться, чтобы отыграть потерянное время, но в какой-то момент тротуар закончился, и началась трасса. Мы шли по дороге, а машины проносились в 10 сантиметрах от нас! Зато обдувало так приятно…

В какой-то момент мы вошли во вкус и разогнались до 9 км\ч, отыграв почти все, что потеряли! Силы были на исходе, как вдруг на последних 10-ти километрах открылось второе дыхание! Боль в спине и шее прошла, а усталость, словно ветром сдуло! Вдалеке уже начал виднеться маяк. Как назло последний километр был трудным в плане дороги: много мелких камней и ям.



Вот и финиш. 60 км за 12 с половиной часов! Мысль о том, что я прошел весь Петербург, еще не обрела той силы, какую она имеет сейчас. Усталость вернулась с двойной силой. "Я это сделал" - звучало в моей голове множество раз. Я доказал очередной раз, что возможно все.

Главной целью акции была идея привлечь внимание к проблемам детей с нейромышечными заболеваниями и собрать пожертвования для благотворительного фонда "МойМио". С первым мы справились: подготовили и выпустили несколько чудесных статей с Piter.TV, ряд колонок на plus-one.ru и даже попали на Первый канал. Со вторым - не очень. В ходе информационной кампании, посвященной заезду, фонд получил всего несколько переводов, один человек подписался на ежемесячные пожертвования. Спасибо тем, кто не остался в стороне!



Эта акция стала лишь началом чего-то более крупного. Сейчас я работаю над еще более крутыми и интересными планами, о которых скоро вам расскажу! Следите за моим блогом и анонсами от Piter.TV!

Автор: Денис Гончаров

Фото: Алина Логвиненко