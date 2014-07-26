Концерт группы "Кино" в ноябре отменен в Петербурге

Рок-группа "Кино" сообщила об отмене концертов в Петербурге и Москве. Так, выступления планировались на 7 и 14 ноября соответственно.
Друзья, мы решили отменить концерты в Москве и Петербурге, запланированные на ноябрь. Мы хотим подготовить для вас что-то особенное, но для этого нам нужно взять паузу.
Пресс-служба группы "Кино"
Деньги за приобретенные билеты пообещали вернуть.
Объединение распалось после гибели лидера Виктора Цоя, оно существовало с 1981 по 1991 годы – ровно 10 лет. Коллектив "переродился" 5 лет назад благодаря сыну великого исполнителя Александру Цою.
Ранее в Петербурге в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича выступил Бангкокский оркестр.
Фото: Telegram / группа КИНО
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