Концерт группы "Кино" в ноябре отменен в Петербурге

Деньги за приобретенные билеты пообещали вернуть.

Рок-группа "Кино" сообщила об отмене концертов в Петербурге и Москве. Так, выступления планировались на 7 и 14 ноября соответственно.

Друзья, мы решили отменить концерты в Москве и Петербурге, запланированные на ноябрь. Мы хотим подготовить для вас что-то особенное, но для этого нам нужно взять паузу. Пресс-служба группы "Кино"

Деньги за приобретенные билеты пообещали вернуть.

Объединение распалось после гибели лидера Виктора Цоя, оно существовало с 1981 по 1991 годы – ровно 10 лет. Коллектив "переродился" 5 лет назад благодаря сыну великого исполнителя Александру Цою.

Ранее в Петербурге в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича выступил Бангкокский оркестр.

Фото: Telegram / группа КИНО