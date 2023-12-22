Группа "Кино" перезаписала альбом "Это не любовь" с сыном Виктора Цоя

В обновлённой версии сохранились оригинальные вокальные треки ушедшей рок-легенды.

Российская рок-группа "Кино" выпустила перезаписанный культовый альбом "Это не любовь", в котором сохранились оригинальные вокальные треки ушедшего солиста Виктора Цоя. Об этом пишет kp.ru.

В перезаписи поучаствовал сын рок-легенды Александр, Цой, который отметил, что группа сделала огромную работу, чтобы создать звуковое качество нового материала.

Цой также подчеркнул, что обновлённая версия альбома оказалась лучше оригинала благодаря исправлению некоторых недочётов и сохранению уникального вокала его отца.

Ранее мы сообщили о том, что артисты поздравили россиянок с 8 Марта.

Фото: Вконтакте / Группа КИНО (архив)