Артисты поздравили россиянок с 8 Марта

Любимые певцы пожелали женщинам любви, незабываемых приключений и богатства.

Артисты российской эстрады поздравили женщин с 8 Марта. С теплыми словами выступили Митя Фомин, Денис Майданов, группа "Земляне" и Ольга Шультайс.

Девочки, наши любимые! С наступающей весной! Мы все с таким нетерпением ждём

этот праздник, потому, что ощущение что это национальный всемирный праздник

весны, красоты, любви, сексуальности, привлекательности. Мы вам желаем, чтобы вас

носили на руках. Чтобы вы встречали только интересных людей на своем пути, и

чтобы вас куда-нибудь заносило так, чтобы вы красивые сидели и прекрасно себя

чувствовали! Добра, любви, притягательности, красоты! Митя Фомин, фронтмен музыкальной поп-группы Hi-Fi

Дорогие наши дамы, не устанем повторять, что мы вас бесконечно любим, гордимся, любуемся, наслаждаемся и восхищаемся вами! Очень хотим, чтобы вы были счастливыми. Делали, делаем и будем делать для этого все в своей жизни. И в конечном итоге все наши мужские удачи, вершины, победы – все это всегда во имя вас, для вас и к вашим ногам. Будьте счастливы! Мы вас очень-очень любим. С праздником! Денис Майданов, артист

Дорогие наши дамы, поздравляю вас с 8 марта, с очень Женским днем!

Желаю счастья, здравия, радости, процветания, богатства во всем. Пусть

женское счастье всегда будет рядом: оно у каждого свое, и оно всегда

согревает каждого по-своему, дарит любовь и тепло. Ольга Шультайс, российская эстрадная певица и композитор

Группа "Земляне" поздравляет всех женщин с праздником весны, с 8 Марта! Желаем вам всего самого доброго, светлого и нежного. Любви, конечно же, здоровья. Желаем вам чего-то такого теплого и домашнего, радостного. Пусть счастливо вам живется. Отдыхайте культурно, наслаждайтесь жизнью. Будьте любимы и счастливы. А мы, мужчины, все сделаем для вашего счастья! Группа "Земляне"

Видео: Piter.tv