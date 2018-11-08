Первый каток в Петербурге открылся в Новой Голландии 11 ноября

Ледовая площадка примет желающих покататься на коньках по 10 марта 2024 года с 10:00 до 21:00.

11 ноября в Новой Голландии открылся каток, который стал первым в этом сезоне в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе общественного пространства.

Благодаря современному оборудованию каток будет доступен для петербуржцев и гостей города даже в плюсовую температуру. Ледовая площадка примет желающих покататься на коньках по 10 марта 2024 года с 10:00 до 21:00.

Напомним, что площадь катка составляет 2 тыс. "квадратов", и в этом году появилась теплая крытая галерея, где можно переобуться.

Фото: ВКонтакте / Новая Голландия