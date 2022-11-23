Каток в Новой Голландии откроется для петербуржцев 11 ноября

В этом году появится теплая крытая галерея, где можно будет переобуться.

11 ноября в Новой Голландии откроется каток площадью 2 тыс. "квадратов". Об этом рассказали в пресс-службе пространства 3 ноября.

Каток расположится на уже привычном для петербуржцев месте – у Главной сцены. В этом году появится теплая крытая галерея, где можно будет переобуться. По вечерам продолжится традиция тематических музыкальных сеансов.

Билеты на каток будут продаваться во втором киоске на Липовой аллее, ближе к "Дому 12", и онлайн, в том числе льготные и детские. Напрокат можно будет взять хоккейные и фигурные коньки от 25 до 47 размера. Пресс-служба Новой Голландии

Ранее мы сообщали о том, что катки в Петербурге уже начали заливать.

Фото: пресс-служба Новой Голландии