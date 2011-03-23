Самый большой каток в мире откроется 7 декабря на берегу Финского залива

В этот день на "Катке у флагштока" для посетителей будет разыграна концертная программа.

В предстоящую субботу, 7 декабря, в Санкт-Петербурге состоится торжественное открытие "Катка у флагштока" – самого большого в мире ледяного катка, площадь которого достигает 28 тыс кв метров, – сообщает в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

В этот день на лед выйдут Алексей Ягудин, а парный номер представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также для зрителей выступят юниоры под руководством звёздного тренера Тамары Москвиной. После знаменитые спортсмены проведут для гостей мастер-классы. А в финале шоу-команда "Катка у Флагштока" покажет свои танцевальные номера, вдохновлённые классическими произведениями русских композиторов. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Сама церемония открытия катка начнется в 15:00. Для того, чтобы попасть на концертную программу, нужно будет приобрести билет онлайн или в кассе. Сбор гостей стартует за час до события. А для свободного пользования каток будет свободен с 16:30.

Дополнительные сеансы катания, на которых гостей будут ждать шоу от команды катка и ледовая дискотека, пройдут с 20:00 до 21:30 и с 22:00 до 23:30, – сообщают в Telegram-канале "Флагшток".

Ранее мы сообщали, что другая площадка – каток на Конюшенной площади – откроет свой четвертый сезон 13 декабря.

Видео: Telegram / Пиотровский Online