Каток на Конюшенной площади откроется 13 декабря

Одной из ключевых премьер станет представление "Щелкунчик", основанное на классической истории.

Новогодний каток на Конюшенной площади откроет четвертый сезон, стартующий на несколько дней раньше, чем в 2023 году, пишет "Петербургский дневник".

Работа катка продлится с 13 декабря по 12 января. В это время зрители смогут насладиться постановками, организованными Санкт-Петербургским ледовым театром. Одной из ключевых премьер станет представление "Щелкунчик", основанное на классической истории.

Директор театра Никита Константинов заявил, что каток стал неотъемлемой частью зимней программы развлечений в городе. В 2023-м году каток посетило около 20 тысяч человек, большинство из которых пришли посмотреть спектакли.

Каток оформлен в духе барокко, в стиле коралловых оттенков с украшениями. Для удобства посетителей предусмотрены теплые комнаты для аренды коньков, удобные сиденья и шкафы для хранения вещей. Площадь льда составляет 720 квадратных метров, что позволяет одновременно кататься сотням посетителей.

Праздничный декор дополнен разноцветными гирляндами и большим экраном для просмотра кино. Главный элемент декора – восьмиугольная елка, наряженная в стиле "Щелунчика". Главные роли исполняют Елизавета Туктамышева и Елена Бережная.

Синоптики обещают, что погода в праздничные дни будет комфортной, без сильных холодов.

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Фото: Елена Бледных