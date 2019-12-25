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"Каток у моря" в "Севкабеле" закрывается до 16 ноября
Сегодня, 14:18
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"Каток у моря" в "Севкабеле" закрывается до 16 ноября

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В пространстве активно занимаются восстановлением ледяного покрытия.

Из-за плохой погоды в Петербурге "Каток у моря" в общественном пространстве "Севкабель Порт" закрылся до 16 ноября.

Каток будет закрыт до субботы. В пространстве активно занимаются восстановлением ледяного покрытия.

Представители "Севкабеля" также добавили, что планируют возобновить работу катка в обычное утреннее время в субботу. Cессии проходят с 11:00 до 21:30.

Ранее мы сообщили о том, что "Каток у флагштока" открылся на берегу Финского залива.

Фото: Telegram / Севкабель Порт / Sevkabel Port

Теги: санкт-петербург, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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