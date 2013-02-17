На катке в Новой Голландии были замечены лесные чудища

Покататься на коньках любят не только люди.

Каток на острове Новая Голландия облюбовали мистические чудовища. Каждый день и вплоть до конца новогодних каникул существа человеческие могут встретить на коньках существ не из мира сего, – рассказали в пресс-службе культурного пространства.

Впрочем, бояться не стоит: чудища дружелюбные – на посетителей катка нападать не собираются. И даже наоборот, существа эти будут рады сфотографироваться и разделить с людьми яркие эмоции и впечатления в период новогодних праздников. Познакомиться с лесными чудовищами можно ежедневно на сеансах катка с 11:30 до 21:30.

Ранее мы писали, что "Лахта Центр" традиционно "нарядился" в новогоднюю елку – самую высокую в мире.

Фото: Остров Новая Голландия