"Севкабель Порт" и "Новая Голландия" откроют ледовые катки в течение месяца

В "Севкабеле" будут проводить мастер-классы для тех, кто неуверенно стоит на коньках.

С 19 ноября начнет работу "Каток у моря", сообщили представители "Севкабель Порта" в соцсетях. Площадку в 2 200 "квадратов" украсят гирляндами и оснастят обогревающими скамейками. По утрам там будут проводить мастер-классы для тех, кто не умеет кататься. Также можно арендовать "помощников фигуриста" – нерп и белых медведей.

Новая Голландия также откроет каток и уже набирает сотрудников. Точные сроки работы катка не уточняются, однако на страницах вакансий указан период работы с 26 ноября по 2 апреля.

Фото: Вконтакте / Севкабель Порт