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"Севкабель Порт" и "Новая Голландия" откроют ледовые катки в течение месяца
Сегодня, 10:15
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

"Севкабель Порт" и "Новая Голландия" откроют ледовые катки в течение месяца

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В "Севкабеле" будут проводить мастер-классы для тех, кто неуверенно стоит на коньках.

С 19 ноября начнет работу "Каток у моря", сообщили представители "Севкабель Порта" в соцсетях. Площадку в 2 200 "квадратов" украсят гирляндами и оснастят  обогревающими скамейками. По утрам там будут проводить мастер-классы для тех, кто не умеет кататься. Также можно арендовать "помощников фигуриста" – нерп и белых медведей.

Новая Голландия также откроет каток и уже набирает сотрудников. Точные сроки работы катка не уточняются, однако на страницах вакансий указан период работы с 26 ноября по 2 апреля.

Фото: Вконтакте / Севкабель Порт

Теги: каток, каток у моря, новая голландия, петербург, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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