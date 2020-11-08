В петербургской Ионотеке 14 октября пройдет творческий вечер Александра Кушнира

Начало – в 20:00.

В петербургской Ионотеке 14 октября пройдет творческий вечер журналиста, писателя и медиапродюсера Александра Кушнира. Петербуржцам не только представят переиздание энциклопедии "Золотое подполье", но и расскажут "закулисные" истории о Майке Науменко, Сергее Курехине, Илье Кормильцеве и персонажах энциклопедии "100 магнитоальбомов советского рока". Об этом Piter.tv рассказали организаторы мероприятия.

Специальным гостем вечера станет советский рок-продюсер, записавший культовые альбомы групп "Кино", "Аквариум", "Зоопарк", "Алиса", "Странные Игры", "Телевизор", "Ноль", Андрей Тропилло. Он подготовил для зрителей не только апокрифы, веселые рассказы и небылицы, но и песни Ника Кейва, Боба Дилана, Фрэнка Заппы под аккомпанемент его новой группы "Свидетели Тропиллы".

Завершится вечер фото- и автограф сессией. Кроме того, счастливчики смогут получить книги Александра Кушнира "100 магнитоальбомов русского рока" и "Золотое подполье", а также некоторые альбомы, записанные Андреем Тропилло. Билеты можно приобрести здесь.

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Фото: Instagram / kushnirprod