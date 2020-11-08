В петербургской Ионотеке 14 октября пройдет творческий вечер Александра Кушнира

В петербургской Ионотеке 14 октября пройдет творческий вечер журналиста, писателя и медиапродюсера Александра Кушнира. Петербуржцам не только представят переиздание энциклопедии "Золотое подполье", но и расскажут "закулисные" истории о Майке Науменко, Сергее Курехине, Илье Кормильцеве и персонажах энциклопедии "100 магнитоальбомов советского рока". Об этом Piter.tv рассказали организаторы мероприятия.
Специальным гостем вечера станет советский рок-продюсер, записавший культовые альбомы групп "Кино", "Аквариум", "Зоопарк", "Алиса", "Странные Игры", "Телевизор", "Ноль", Андрей Тропилло. Он подготовил для зрителей не только апокрифы, веселые рассказы и небылицы, но и песни Ника Кейва, Боба Дилана, Фрэнка Заппы под аккомпанемент его новой группы "Свидетели Тропиллы".
Завершится вечер фото- и автограф сессией. Кроме того, счастливчики смогут получить книги Александра Кушнира "100 магнитоальбомов русского рока" и "Золотое подполье", а также некоторые альбомы, записанные Андреем Тропилло. Билеты можно приобрести здесь.
Ранее стало известно, что о Горшке из группы "Король и шут" могут снять сериал.
Фото: Instagram / kushnirprod
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.