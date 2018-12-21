На STEREOLETO 2019 выступят Little Big, Монеточка и АИГЕЛ

Организаторы музыкального фестиваля объявили вторую волну артистов, которые летом взорву Петербург.

Организаторы петербургского музыкального фестиваля современной музыки STEREOLETO объявили о новых артистах, которые примут участие в 2019 году. Во второй волне заявлены такие исполнители как Little Big, Монеточка, арт-панк группа Shortparis, Аффинаж, АИГЕЛ, Тося Чайкина.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Северную столицу приедут такие музыканты как IC3PEAK, Rag"n"Bone Man, Algiers и Мумий Тролль. На этот раз событие пройдет на территории порта Севкабеля 6 и 7 июля.

На площадке будут работать пять концептуальных сцен, на которых предусмотрены открытые и крытые лаунж-зоны и другие интерактивные объекты.

Фото: пресс-служба мероприятия