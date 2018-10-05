Добронравов назвал "уткой" возможное переименование "Сватов"

Ранее один из актеров телесериала заявил, что "Сватов" могут переименовать в "Золовку".

Исполнитель одной из главных ролей в "Сватах" Федор Добронравов прокомментировал возможное переименование телесериала. Актер, сыгравший Ивана Будько в шести предыдущих сезонах, назвал эту информацию "ерундой" и "уткой". Об этом пишет ФАН.

Ранее Даниил Белых, исполнивший роль Макса Ковалева, заявил, что сериал могут переименовать из-за массового ухода актеров. По его словам, новые "Сваты" могут выйти под названием "Золовка".

Первый сезон популярного сериала вышел в эфир в 2008 году. Шестой сезон показали телезрителям в 2013 году. Съемки седьмого сезона начались несколько лет назад. В 2017 году их приостановили из-за непростых отношений Украины и России. В июле 2019 года режиссер "Сватов" Андрей Яковлев заявил, что работа над новым сезоном начнется в конце года с нуля – ранее отснятый материал использовать не будут.

Ранее стало известно об уходе из сериала Николая Добрынина. Актер заявил, что устал от постоянных насмешек над Митяем. Также ходят слухи, что сериал хотят покинуть Любмила Артемьева (Ольга Ковалева) и Анна Кошмал (повзрослевшая Женька).

Фото: кадр из сериала "Сваты 6"