Седьмой сезон "Сватов" оказался под угрозой из-за ухода актеров

Ходят слухи, что кроме Николая Добрынина проект хотят покинуть Анна Кошмал и Людмила Артемьева.

Съемки седьмого сезона сериала "Сваты" оказались под угрозой из-за ухода нескольких актеров. Об этом пишет "Газета.ру".

Артисты уходят из проекта по различным причинам. Кроме Николая Добрынина, который устал от постоянных насмешек над Митяем, сериал хотят покинуть Анна Кошмал, исполнившая роль повзрослевшей Женьки, и Людмила Артемьева, известная зрителям по роли Ольги Ковалевой. По слухам, Артемьева хочет переехать в Германию. Позже эту новость опровергла агент актрисы Мария Проконичева, назвав ее "чушью".

Съемочный процесс седьмого сезона "Сватов" стартовал несколько лет назад. Однако в 2017 году, когда половина работы была сделана, все пришлось остановить из-за непростых отношений Украины и России. Возобновление съемок все время откладывалось. В июле 2019 года режиссер Андрей Яковлев заявил, что работа над новым сезоном сериала начнется в конце года с нуля – отснятые ранее материалы использовать не будут.

Напомним, в ноябре 2017 года Госкино Украины запретило показ всех сезонов "Сватов" на территории страны. Кроме того, Федору Добронравову (Иван Будько) запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.

Первый сезон сериала "Сваты", рассказывающий о взаимоотношениях внутри одной семьи, был показан зрителям в 2008 году. Шестой и пока последний сезон завершился в 2013 году. Отметим, что все шесть сезонов продюсировал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня глава государства не комментирует положение дел со "Сватами".

Ранее Добронравов прокомментировал уход Добрынина из "Сватов".

Фото: kinopoisk.ru