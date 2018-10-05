Новые "Сваты" сменят название из-за ухода актеров

О желании уйти из проекта заявил Николай Добрынин. Также ходят слухи, что сериал покинет Людмила Артемьева и Анна Кошмал.

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта. Об этом сообщает портал PrivetRostov, ссылаясь на слова актера Даниила Белых, исполнившего роль Макса Ковалева.

Предположительно, новым названием "Сватов" станет "Золовка". По словам Белых, к этой мере придется прибегнуть из-за нескончаемых проблем, связанных со съемками седьмого сезона, а также уходом некоторых актеров. При этом артист, исполнивший одну из главных ролей в телесериале, заверил, что продолжение "будет обязательно".

Ранее в сети появилась информация, что сериал "Сваты" покидает актер Николай Добрынин. Он заявил, что устал от постоянных насмешек над его героем – алкозависимым Митяем. Также ходят слухи, что из проекта собирается уйти Анна Кошмал, исполнившая роль повзрослевшей Женьки, и Людмила Артемьева, известная зрителям по роли Ольги Ковалевой.

Также свои палки в съемочные колеса вставляет режиссер Ахтем Сеитаблаев, который предложил запретить показ "Сватов" на Украине из-за российского актера Федора Добронравова. По мнению режиссера, Добронравов якобы поддерживает "оккупацию Крыма" и "убийство украинцев на Донбассе".

Съемки нового сезона "Сватов" начались несколько лет назад, однако в 2017 году были приостановлены из-за непростых отношений России и Украины. Возобновление съемок все время откладывалось. В июле 2019 года режиссер сериала Андрей Яковлев заявил, что работа над новым сезоном начнется в конце года с нуля - отснятые ранее материалы использовать не будут.

Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online