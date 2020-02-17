Звезда "Сватов" Анна Кошмал уехала из Минска в Киев

Предположительно, актриса вернулась на Украину, чтобы отыграть спектакли.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал прервала съемки в Минске и вернулась в Киев. Об этом свидетельствует сториз, которую актриса опубликовала в Instagram.

Подписчики Кошмал предположили, что артистка вернулась на Украину, чтобы отыграть спектакли. После этого она снова уедет в Минск.

В настоящий момент в Беларуси снимают седьмой сезон сериала "Сваты". Для съемок в Минск приехали Татьяна Кравченко, Федор Добронравов, Николай Добрынин и другие артисты. В сети появились фотографии со съемочной площадки.

Известно, что в седьмом сезоне появится новый герой – директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин. В новых сериях главные герои попадут в Россию XIX века, вспомнят молодость и отгуляют свадьбу старшей внучки Женьки и американца Джека.

Съемки седьмого сезона начались в январе 2020 года. Премьера сериала намечена на 2021 год.

Ранее Добронравов объяснил конфликт с коллегой по сериалу "Сваты".

Фото: Instagram / svati7_love, smorkovkina