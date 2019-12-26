Добронравов объяснил конфликт с коллегой по сериалу "Сваты"

Российский актёр Фёдор Добронравов рассказал, чем закончилась история, когда его партнёр по сериалу "Сваты" Анатолий Васильев заявил об уходе из популярного ситкома. По словам артиста, никакого конфликта не было и сейчас они вместе работают над 7 сезоном. Об этом сообщил "Собеседник".
Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект — что здесь такого?
– отметил Добронравов
Съемки седьмого сезона проходят в деревне под Минском. Несмотря на это, Добронравов играет и в московских спектаклях.
Ранее в соцсетях появились фотографии со съемок продолжения "Сватов".
Видео: YouTube/ Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95
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