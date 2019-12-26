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В соцсетях появились фотографии со съемок продолжения "Сватов"

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Съемки седьмого сезона начались в январе 2020 года.

В Сети появились первые кадры со съемок нового сезона сериала "Сваты". Фотографии опубликовали в сообществе проекта в социальных сетях.

На снимках позируют актёры Фёдор Добронравов, Николай Добрынин, Татьяна Кравченко и другие. Съёмки седьмого сезона начались в январе 2020 года.

Сериал "Сваты" – украинский проект. Первые серии вышли в 2008 году, высокие рейтинги показали, что нужно снимать и следующие сезоны. Продюсером прошлых шести сезонов был Владимир Зеленский, который сейчас является президентом Украины.

Фото и видео: ВК/ Сериал "Сваты"

Теги: сваты, федор добронравов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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