В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала "Сваты"

Седьмой сезон сериала "Сваты" выйдет на экраны в 2021 году.

Авторы украинско-российского сериала "Сваты" начали съемки новых серий седьмого сезона в белорусской деревне Дуличи. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Отмечается, что по сценарию новая локация станет домом героев Федора Добронравова и Татьяны Кравченко, исполняющих роли четы Будько. Авторам пришлось сменить локации из-за конфликта между РФ и Украиной, вследствие чего ряд актеров не пустили в Незалежную.

Работу на седьмым сезоном начали еще в 2017 году, но из-за ряда трудностей авторы сняли лишь 5 эпизодов из 16. Ранее Федор Добронравов сообщил, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны в 2021 году.

Видео: YouTube / Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95