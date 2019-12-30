Выпуск новых серий запланирован на 2021 год.

Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты". По словам исполнителя роли Ивана Будько, выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

"Мы молимся, чтоб так все и было", - заявил актер.

Съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. В новых сериях зрители увидят полюбившихся персонажей в молодости. В частности, молодого Ивана Будько сыграет сын Федора Добронравова Виктор. 12-летняя актриса Мария Тарасова сыграет его жену Валюху в детстве, а Дарья Рыбак – в юности.

Также известно, что в сериале появится один новый герой – директор сельского клуба Палыч. Эта роль досталась известному по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы" актеру Михаилу Трухину. В частности, его персонаж появится на свадьбе Женьки и американца Джека.

Ранее появились слухи, что в седьмом сезоне сериала "Сваты" зрители увидят героя Анатолия Васильева.

Видео: YouTube / Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95