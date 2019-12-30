12-летняя девочка исполнит роль Валентины Будько в детстве.

В седьмом сезоне сериала "Сваты" появится новый персонаж. 12-летняя актриса Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. Об этом сообщает портал 53news.

Создатели сериала рассказали, что юная актриса идеально подходит для выбранной роли. Несмотря на возраст, девочка участвовала в крупных телевизионных проектах, у нее на счету около 40 ролей.

В настоящий момент остается загадкой, в скольких эпизодах проекта задействуют Тарасову. Также неизвестно, будет ли показано детство другого главного героя – Ивана Будько. Однако уже сообщалось о другом новом персонаже, директоре сельского клуба Палыче, которого сыграет Михаил Трухин.

В седьмом сезоне российско-украинского сериала будет охвачен период длиной пять лет. В новых сериях главные герои попадут в Россию XIX века, вспомнят молодость и отгуляют свадьбу старшей внучки Женьки и американца Джека.

Видео: YuoTube / Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95