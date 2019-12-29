Режиссер "Сватов" подтвердил слухи о том, что 7 сезон может стать последним

Режиссер не раскрыл детали нового сезона.

Автор сериала "Сваты" Андрей Яковлев не дал конкретного ответа, однако допустил, что седьмой сезон действительно может стать последним. Так как он считает, что "эту эпопею нужно закончить достойно". Об этом сообщило издание Ugpressa.ru.

Сейчас идут съемки седьмого сезона, и россияне с нетерпением ждут выхода на экран. Яковлев отметил, что решение о закрытии еще не окончательное, но сериал действительно может быть завершен навсегда.

Режиссер не раскрыл детали нового сезона. Но некоторые детали проникли к зрителям. Например, то, что герои перенесутся в девятнадцатый век и сыграют свадьбу Жени, а также отметят Масленицу.

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Видео: YouTube/ Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95