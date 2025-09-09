NASA отказалось от высадки астронавтов в миссии Artemis 3

Американское космическое агентство скорректировало планы по возвращению людей на Луну.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение изменить конфигурацию миссии Artemis 3. Вместо долгожданной высадки астронавтов на лунную поверхность экипаж проведет отработку маневров на низкой околоземной орбите. Основной задачей станет стыковка с посадочными модулями, которые разрабатывают коммерческие партнеры агентства.

Успешное выполнение этой демонстрационной программы позволит вернуться к идее пилотируемой посадки в следующих экспедициях. В NASA рассчитывают, что астронавты ступят на Луну в рамках миссий Artemis 4, запланированной на начало 2028 года, либо Artemis 5, старт которой намечен на конец того же года. Причины, побудившие руководство космического ведомства пересмотреть график, официально не разглашаются.

История лунной программы США насчитывает уже более полувека. Впервые человек оставил след на реголите 20 июля 1969 года. Экипаж "Аполлона-11" провел на поверхности спутника Земли около суток. За это время астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин собрали более 21 килограмма грунта и установили научные приборы: сейсмометр, детектор космических лучей и уголковый отражатель. Та высадка обошлась налогоплательщикам в 355 миллионов долларов, а вся программа "Аполлон" потребовала финансирования в размере 25 миллиардов.

Фото: freepik