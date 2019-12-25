"Роскосмос" в течение полутора лет сделает так, что интернет в поездах пропадать не будет

Дмитрий Баканов рассказал о планах по развертыванию группировки спутников на орбите Земли.

Интернет перестанет пропадать в электричках и поездах дальнего следования в течение полутора лет. Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Эксперт указал на такие планы в эфире телеканала РБК. Эксперт пояснил, что за указанный период времени Россия полностью развернет в космическом пространстве необходимую орбитальную группировку спутников. Аппараты позволят обеспечить доступом к интернету все транспортные средства, включая авиационные и железнодорожные. В результате даже находясь в электричке или поезде дальнего следования пассажиры всегда будут находиться на связи с родными.

Вы же знаете, что у нас сейчас человек может не поесть, не попить, но не может в интернете не посидеть. Зачастую, когда дальние транспортные перемещения по железной дороге, на автомобиле, бывают зоны, которые наземными сетями не покрыты, они могут быть покрыты только спутниковыми. Дмитрий Баканов, глава "Роскосмоса"

Ракета с аппаратами "Ионосфера-М" и иранским спутником стартовала с Восточного.

Фото: Piter.tv