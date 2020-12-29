В Петербурге ушел из жизни астроном и профессор Константин Холшевников

Заслуженному деятелю науки РФ был 81 год.

В Петербурге 10 января скончался астроном, профессор, завкафедрой небесной механики СПбГУ Константин Холшевников. Как сообщили в официальной группе петербургского планетария "ВКонтакте", доктору физико-математических наук и заслуженному деятелю науки РФ был 81 год.

Отмечается, что Холшевников был давним другом планетария и вел там лекции для любителей астрономии и новичков, впервые заинтересовавшихся звездами. Также имя Константина Холшевникова присвоили астероиду №3504, открытому в 1981 году.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Константина Владиславовича Холшевникова. Всем нам будет не хватать этого добродушного, весёлого, открытого, внимательного, эрудированного и мудрого человека. коллектив петербургского планетария

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Фото: ВКонтакте / Петербургский планетарий