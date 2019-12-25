Транзит этой планеты можно считать периодами зрелости и достижений.

Стало известно, как передвижение Сатурна повлияет на судьбы людей. Об этом сообщил Профиль.

Планета переместится в знак Водолея, где проведет ближайшие два года. В натальной карте Сатурн формирует жесткий аспект личной точки. Появляется ощущение, что жизнь замедляется. В этот момент человек сталкивается с разочарованием и давлением. Несмотря на это, люди смотрят в лицо реальности и открывают себя для мудрости и свободы.

Астрологи убеждены, что важные решения часто принимаются во время переходов Сатурна к личным планетам. Такие транзиты замедляют текущие события и заставляют жить настоящей жизнью. Человек получает возможность обрести внутреннюю силу, стать ответственным и избавиться от всего лишнего. Также расположение Сатурна в Водолее повлияет на финансовую сферу жизни. Астрологи рекомендуют быть честными и прямолинейными. Важно провести четкую границу между профессиональной и личной жизнью.

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