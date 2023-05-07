Ученые показали, как тень Титана пересекает Сатурн

Хотя у Сатурна сейчас 274 известных спутника, полдюжины из которых видны в небольшой телескоп, Титан — единственный из них, который отбрасывает тень приличных размеров.

В 2025 году у человечества появится ещё одна причина взглянуть на Сатурн, поскольку его крупнейший спутник Титан завершит серию редких транзитов по тени.

Транзиты в 2025 году

Напомним, что Титан обращается вокруг Сатурна раз в 16 дней. В 2025 году мы только что пересекли плоскость колец Сатурна, точку, вокруг которой возможны теневые транзиты. В отличие от Юпитера, орбита которого наклонена по отношению к плоскости эклиптики всего на 1,3 градуса, орбита Сатурна наклонена на более значительные 2,5 градуса. Добавьте к этому наклон планеты в 27 градусов, плоскость её колец и общую траекторию большинства спутников, и вы получите ситуацию, при которой спутники "пролетают мимо" Сатурна… большую часть времени. Кольца Сатурна дважды оказываются на краю его орбиты за 29,5 лет, что даёт нам короткий промежуток времени, когда могут происходить теневые транзиты.

Крупнейший галилеевый спутник Юпитера Каллисто также является единственным спутником, который может "пропускать" Юпитер, и в следующем месяце, 11го мая, возобновит теневые транзиты. Светящийся с магнитудой + 8, Титан представляет собой диск диаметром 0,8 дюйма, расположенный почти напротив, что хорошо сочетается с меньшими галилеевыми спутниками, такими как Ио или Европа. Не стесняйтесь использовать увеличение от умеренного до большого, в диапазоне 150-300 раз. Как и у галилеевых лун, тень Титана на Сатурне будет выглядеть как крошечная чернильная точка.

Прохождение Титана по диску Солнца также является долгим и величественным зрелищем, часто длящимся более шести часов. Хорошая новость заключается в том, что почти все из почти дюжины событий 2025 года придутся на раннее утро в Северной Америке, поскольку орбита Титана составляет почти ровно 16 земных суток. На самом деле, они будут длиться от 45 до 30 минут за одно появление.

Титан, впервые открытый астрономом Христианом Гюйгенсом 25го марта 1655 года, больше Меркурия и мог бы считаться самостоятельной планетой, если бы вращался вокруг Солнца. Боб Кинг отмечает, что в книге "Планета Сатурн" А. Ф. О. Д. Александера впервые упоминается о том, что 2го ноября 1789 года Уильям Гершель стал первым человеком, увидевшим прохождение Титана по диску Солнца. Конечно, у более ранних астрономов, в том числе у Джованни Кассини, который вёл тщательные записи своих наблюдений за Сатурном, была оптика и возможность увидеть тень Титана, но до сих пор не было обнаружено никаких свидетельств того, что он совершил это открытие.

Титан также является единственным спутником в Солнечной системе, у которого есть плотная атмосфера. Обычно считается, что первым туман вокруг спутника заметил Герард Койпер в 1944 году, хотя есть свидетельства, что Жозеп Комас-и-Сола впервые обратил внимание на то, что с Луной что-то не так, ещё в 1907 году, наблюдая за ней с помощью 15-дюймового рефрактора обсерватории Фабра в Барселоне.

В 1980 году NASA (национальное агентство по исследованию космического пространства и аэронавтике в США) решило впервые взглянуть на Луну с близкого расстояния во время пролёта "Вояджера-1" — манёвра, в результате которого космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы. Этот первый близкий пролёт показал ничем не примечательный мир, окутанный метаново-этановой дымкой. Настоящие исследования Титана начались только в 2004 году, когда НАСА запустило "Кассини" и 14го января 2005 года посадило на Луну спускаемый аппарат "Гюйгенс". Если повезёт, то в 2028 году "Стрекоза" NASA — четырёхколёсный вертолёт с ядерным двигателем — отправится исследовать загадочную Луну.

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Фото: NASA / Chandra; NASA / JPL / Cassini / Space Science Institute; NASA / ESA / Hubble / STScI / AUR; Stellarium; Clyde Foster; NASA / ESA / Hubble STSCI / AURA