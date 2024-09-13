Тайна боливийского "зомби"-вулкана наконец раскрыта

Утурунку, спящий вулкан в Боливии, похоже, готовится к извержению после землетрясений и деформации в форме «сомбреро». Теперь учёные выяснили, что происходит под поверхностью.

"Зомби"-вулкан в Боливии продолжает извергаться во сне, несмотря на то, что он бездействовал сотни тысяч лет, и теперь учёные считают, что знают почему. Вулкан Утурунку, расположенный в Андах на юго-западе Боливии, в последний раз извергался около 250 000 лет назад. В течение нескольких десятилетий он проявлял признаки активности, выбрасывая столбы газа, сотрясаясь от землетрясений и вызывая деформацию окружающей почвы, что привело к опасениям, что он может вот-вот извергнуться.

Однако, согласно новому исследованию, опубликованному в понедельник (28 апреля) в журнале PNAS, необычная активность связана с движением жидкости и газа под горой. Это "не только объясняет, почему "зомби"-вулкан остаётся активным, но и даёт представление о его потенциальном извержении, создавая метод, который можно использовать для оценки опасности извержения других активных вулканов.

Утурунчу — это большой спящий вулкан, который находится на высоте 19 711 футов (6008 метров) над уровнем моря. Это стратовулкан, то есть большой, крутой и конусообразный вулкан, состоящий из множества слоёв (пластов) затвердевшей лавы, вулканического пепла и горных пород. Извержения стратовулканов часто бывают взрывными, потому что лава густая и в ней легко скапливаются газы. Гора Сент-Хеленс и Везувий — оба являются стратовулканами.

Утурунчу известен как "зомби-вулкан" из-за его продолжающейся, но не извергающейся активности, пишут исследователи в своей статье. С 1990-х годов спутниковые радарные и GPS-измерения показали, что почва вокруг Утурунку деформируется по схеме "сомбреро", при этом центральная область возвышенности окружена просадкой. Центральная возвышающаяся земля поднималась по меньшей мере 50 лет с разной скоростью до 0,4 дюйма (1 сантиметра) в год.

Эта деформация, наряду с частыми землетрясениями, регистрируемыми в этом регионе, и выбросами вулканических газов, особенно углекислого газа (CO2), из вулкана, натолкнула некоторых учёных на мысль, что под Утурунчу может находиться огромное магматическое тело.

Утурунчу находится над огромным и чрезвычайно глубоким подземным резервуаром магмы под названием "Альтиплано-Пуна Магматическое Тело" (APMB), которое простирается под южной частью Боливии, северной частью Чили и северной частью Аргентины. Магма из APMB может подниматься вверх и скапливаться у поверхности. Наличие магматического тела под вулканом может указывать на то, что Утурунчу готовится к извержению. В новом научном исследовании учёные проанализировали сигналы более 1700 землетрясений, чтобы понять, что происходит под вулканом, а также изучили свойства горных пород на вулкане и вокруг него, чтобы определить, как сейсмические сигналы могут взаимодействовать с землёй. Вместо скопления магмы они обнаружили, что APMB направляет горячие жидкости и газы вверх, на поверхность, по узкой трубе, похожей на дымоход. Из-за этого такие газы, как пар и CO2, задерживаются под вершиной, а солёная вода растекается в стороны по трещинам вокруг вулкана.

Наблюдаемая деформация грунта и землетрясения в окрестностях Утурунчу могут быть объяснены движением этих жидкостей и газов под поверхностью, а не быстрым подъёмом магмы снизу. Это означает, что вулкан не готов к извержению, как опасались ранее. Это открытие также может помочь исследователям определить, готовы ли к извержению другие вулканы по всему миру.

Методы, описанные в этой статье, могут быть применены к более чем 1400 потенциально активным вулканам и к десяткам вулканов, таких как Утурунчу, которые не считаются активными, но демонстрируют признаки жизни — другие потенциальные вулканы-зомби. соавтор Мэтью Притчард, профессор геофизики Корнеллского университета

Огромное молекулярное облако, долгое время невидимое, обнаружено недалеко от нашей солнечной системы.

Фото: Jon Blundy, University of Oxford