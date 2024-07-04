Белый дом отрицает причастность США к попытке путча в Боливии

Карин Жан-Пьер прокомментировала обстановку в латиноамериканском государстве.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отрицает, что власти США были причастны к попытке государственного переворота в Боливии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы видели ложные предположения о причастности США к событиям в Боливии, имевшим место 26 июня. <...> Хочу гарантировать, что ясно следующее: США к этому не были причастны. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Иностранная чиновница заметила, что власти в Вашингтоне решительно осуждают развертывание армейских подразделений в Боливии, произошедшее 26 июня, а также любые остальные попытки подорвать конституционный порядок на территории данной латиноамериканской страны. В США заметили, что продолжают поддерживать народ и демократию в Боливии.

Белый дом сообщил о выделении нового пакета вооружений Украине.

Фото и видео: YouTube / Fox Business