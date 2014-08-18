Белый дом сообщил о выделении нового пакета вооружений Украине

Карин Жан-Пьер рассказала о том, какие виды вооружений США передадут Киеву.

Артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и комплексов противовоздушной обороны войдут в новый пакет вашингтонской военной помощи для армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница подчеркнула, что вооружения на общую сумму в 150 миллионов долларов будут отправлены ВСУ со складов Пентагона.

Он включает в себя ракеты для украинских средств противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, ракетные системы, артиллерийские снаряды и другие важнейшие средства, которые передаются из запасов США. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Дополнительно в пакет попали снаряды для зенитных ракетных комплексов HAWK, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметра, боеприпасы для минометов калибра 81 миллиметра, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, патроны, гранаты, взрывчатка, машины для буксировки техники, прочие запчасти и системы. Карин Жан-Пьер заметила, что поддержка США включает в себя также и финансирование, которое Министерство обороны США использует для приобретения ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot и NASAMS. На эти задачи выделяется 2, 2 миллиарда долларов из денежных средств инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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Фото и видео: YouTube / Fox Business