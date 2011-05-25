США приветствуют возобновление прямого диалога с Венесуэлой

Карин Жан-Пьер оценила слова Николаса Мадуро.

Американская администрация при президенте Джо Байдене приветствует возобновление прямых переговоров между Вашингтоном и Каракасом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница заметила, что власти США отдают себе отчет в том, что демократические перемены не могут быть простыми и требуют от народа серьезного настроя.

Касательно вашего вопроса о проводящемся диалоге, мы, конечно, это приветствуем. Что же касается конкретных деталей, то мне нечего сказать по поводу дипломатических контактов, но мы, разумеется, приветствуем добросовестный диалог. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 1 июля президент Венесуэлы Николас Мадуро, Каракас возобновляет прямые переговоры с Вашингтоном о восстановлении двусторонних отношений между двумя странами. Эти консультации между делегатами должны начаться 3 июля.

Белый дом не знает, принимал ли Байден перед дебатами какие-либо лекарства.

Фото и видео: YouTube / Fox Business