Белый дом не знает, принимал ли Байден перед дебатами какие-либо лекарства

Карин Жан-Пьер оценила состояние здоровья президента США перед дебатами с Дональдом Трампом.

Американская администрация не располагает информацией о том, мог ли президент страны Джо Байден принимать какие-либо медикаменты или лекарства на фоне имеющейся у него простуды, начавшейся перед телевизионными дебатами с бывшим главой государства Дональдом Трампом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Он не принимал никаких лекарств от простуды, и мне больше нечего сказать, кроме этого. Мне больше нечего рассказать. н все еще простужен. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Иностранная чиновница во время мероприятия со СМИ неоднократно повторила, что состояние здоровья Джо Байдена во время дебатов вызвано плохим самочувствием на фоне простуды и плохо проведенной им ночи. Корреспонденты также хотели узнать у Карин Жан-Пьер, наблюдалось ли у главы государства похожее состояние из-за плохого сна ранее. Она ответила отрицательно. При этом пресс-секретарь администрации ушла от ответа на вопрос о том, удивило ли ее состояние президента США.

Белый дом назвал провал Байдена на дебатах единичным случаем.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television