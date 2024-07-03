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Белый дом назвал провал Байдена на дебатах единичным случаем

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Карин Жан-Пьер назвала причины неудачного выступления главы США на дебатах.

Неудачное выступление американского президента Джо Байдена на телевизионных дебатах с бывшим лидером страны Дональдом Трампом было единичным случаем, вызванным простудой кандидата от Демократической партии, поэтому не является отражением его умственного состояния. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Я бы не назвала это эпизодом. Я бы рассматривала это как то, чем это и было, мы уверены, что это связано с тем, что он плохо спал и, вдобавок ко всему, был простужен, и это реальное положение дел. Такова реальность того, что произошло тем вечером.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире местного телеканала MSNBC задалась вопросом о том, было ли состояние действующего президента Джо Байдена во время теледебатов единичным случаем или отражением  проблем политика со здоровьем.

Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о здоровье Байдена.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, дебаты, джо байден, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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