Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о здоровье Байдена

Американска администрация при президенте Джо Байдене не считает необходимой публикацию дополнительных данных о состоянии здоровья политического лидера страны или прохождение им теста на умственные способности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что находит обоснованными вопросы, касающиеся состояния здоровья Джо Байдена после его выступления на первых телевизионных дебатах с оппонентом, членом Республиканской партии Дональдом Трампом. Однако власти США, по словам Жан-Пьер, не уходят от ответов на подобные вопросы.
Что касается данных о состоянии его здоровья, то мы прозрачны в этом. Мы ежегодно с момента вступления в должность публикуем отчеты его команды врачей...
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
По словам Карин Жан-Пьер, местные специалисты считают, что проведение проверки когнитивных способностей Джо Байдена "не требуется". Неудачное выступление Байдена на дебатах в Белом доме объяснили, в частности, тем, что политик простудился. Сотрудница администрации утверждала, что президент США перед мероприятием не принимал каких-либо лекарств от простуды, которые могли бы отразиться на его положении.
Белый дом заявил, что Байден не страдает болезнью Альцгеймера или деменцией.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все