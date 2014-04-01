Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о здоровье Байдена

Карин Жан-Пьер оценила желание общественности получить дополнительные сведения об умственных возможностях главы США.

Американска администрация при президенте Джо Байдене не считает необходимой публикацию дополнительных данных о состоянии здоровья политического лидера страны или прохождение им теста на умственные способности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что находит обоснованными вопросы, касающиеся состояния здоровья Джо Байдена после его выступления на первых телевизионных дебатах с оппонентом, членом Республиканской партии Дональдом Трампом. Однако власти США, по словам Жан-Пьер, не уходят от ответов на подобные вопросы.

Что касается данных о состоянии его здоровья, то мы прозрачны в этом. Мы ежегодно с момента вступления в должность публикуем отчеты его команды врачей... Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

По словам Карин Жан-Пьер, местные специалисты считают, что проведение проверки когнитивных способностей Джо Байдена "не требуется". Неудачное выступление Байдена на дебатах в Белом доме объяснили, в частности, тем, что политик простудился. Сотрудница администрации утверждала, что президент США перед мероприятием не принимал каких-либо лекарств от простуды, которые могли бы отразиться на его положении.

Белый дом заявил, что Байден не страдает болезнью Альцгеймера или деменцией.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television