Белый дом заявил, что Байден не страдает болезнью Альцгеймера или деменцией

Карин Жан-Пьер надеется, что аналогичный вопрос со стороны СМИ будет адресован и к Трампу.

Американский президент Джо Байден не страдает болезнью Альцгеймера или какой-либо формой деменции. С таким утверждением перед журналистами в Вашингтоне на регулярной пресс-конференции выступила официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница надеется на то, что сотрудники СМИ зададут такой же вопрос основному политическому оппоненту Байдена - члену Республиканской партии Дональду Трампу.

У меня есть ответ для вас. Вы готовы? Это "нет". Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 27 июня в городе Атланта штата Джорджия состоялись телевизионные дебаты между кандидатами на высший должностной пост страны. Джо Байдену и Дональду Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По информации от экспресс-опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за мероприятием, присудили победу в них Дональду Трампу. Как ранее сообщила местная газета The Wall Street Journal, в среде членов Демократической партии Конгресса США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Джо Байдена на теледебатах. В СМИ заметили, что некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от своего движения.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television