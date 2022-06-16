Белый дом не понимает слов Нетаньяху о паузе поставок Израилю оружия США

Карин Жан-Пьер оценила позицию премьера Израиля в отношении военной помощи со стороны Вашингтона.

Американская администрация при президенте Джо Байдене приостановила лишь одну поставку вооружений еврейскому государству, поэтому не понимает высказываний со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно этого. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее иностранец назвал немыслимым решение США ограничить поставки оружия Израилю "в последние месяцы".

Позвольте мне начать с того, что мы искренне не понимаем, что он говорит. Была одна поставка боеприпасов, которую приостановили. Мы продолжаем конструктивные обсуждения о возобновлении этих поставок, которые я упомянула. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Власти США отметили, что в отношении поставок Израилю больше нет никаких пауз или приостановок, а все обещанное Вашингтоном поступает в регион надлежащим образом.

В Белом доме заявили, что обеспокоены углублением сотрудничества между РФ и КНДР.

Фото и видео: Белый дом