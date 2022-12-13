Российские ученые нашли 8 планет вне Солнечной системы

По словам Валявина, экзопланетами называют те, что находятся вне Солнечной системы.

Директор Специальной астрофизической обсерватории РАН Геннадий Валявин рассказал об открытии 8 экзопланет и почему это важно для страны. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Валявина, экзопланетами называют те, что находятся вне Солнечной системы. На сегодняшний день известны около 10 тысяч кандидатов на звание экзопланеты и еще 5 тысяч подтвержденных находок.

Это открытие важно для страны потому, что демонстрирует способности отечественного инструментария для их обнаружения. Его запустили недавно и ожидается, что в дальнейшем такие события станут для российского научного общества рядовыми из-за их регулярности. До сих пор подобные открытия для страны и ее соседей были единичными.

Ранее ученые нашли бактерии, которые защищают сердце от инфаркта. Защищающие сердце бактерии находятся в кисломолочной продукции. Однако современному городскому жителю получить доступ к этим микроорганизмам практически невозможно.

Фото: Piter.tv

