Ученые нашли бактерии, которые защищают сердце от инфаркта

Защищающие сердце бактерии находятся в кисломолочной продукции. Однако современному городскому жителю получить доступ к этим микроорганизмам практически невозможно.

Ученые Петербурга нашли бактерии, которые могут защитить сердце от инфаркта. Об этом рассказал заведующий НИО токсикологии ЦДТИ Центра Алмазова Юрий Борщев в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам Борщева, жители планеты стали все больше потреблять "стерильную" пищу. Бизнес воспользовался космической технологией приготовления продуктов длительного хранения. Как показали научные исследования, такие тенденции отражаются на здоровье сердца.

Подход основан на противовоспалительном влиянии микроорганизмов. Защищающие сердце бактерии находятся в кисломолочной продукции. Однако современному городскому жителю получить доступ к этим микроорганизмам практически невозможно. Поэтому их нужно специальным образом культивировать и синтезировать.

Фото: Piter.tv

