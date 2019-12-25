Во Внуково самолет выкатился за пределы ВПП

Во Внуково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Об инциденте стало известно несколько часов назад. При посадке в аэропорту Внуково самолет выкатился за пределы ВПП на 30 метров. На борту были 109 человек и семь членов экипажа. Пострадавших нет. По предварительным данным, самолет не получил повреждений.
В связи с инцидентом аэропорт не закрывали. Пассажиры покинули самолет в штатном режиме.
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Фото: pixabay
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