Во Внуково самолет выкатился за пределы ВПП

Пассажирский Boeing 737 летел рейсом Нерюнгри – Москва.

Во Внуково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Об инциденте стало известно несколько часов назад. При посадке в аэропорту Внуково самолет выкатился за пределы ВПП на 30 метров. На борту были 109 человек и семь членов экипажа. Пострадавших нет. По предварительным данным, самолет не получил повреждений.

В связи с инцидентом аэропорт не закрывали. Пассажиры покинули самолет в штатном режиме.

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