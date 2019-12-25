В этом году главной проблемой стала пандемия коронавируса.

Названы главные проблемы рынка жилья в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей строительной отрасли.

В России ввели режим самоизоляции. Затем власти приостановили работу строек и ввели ограничения на въезд в Россию трудовых мигрантов. Все это отразилось на бизнесе застройщиков. На стоимость строительства повлияли: запрет строительства апартаментов, рост себестоимости строительно-монтажных работ (СМР), изменения в законе о видах разрешенного использования земельных участков, ужесточение норм градостроительного проектирования и многое другое.

В основном застройщики жаловались на дефицит рабочих кадров на стройках. Эта проблема напрямую связана с пандемией коронавируса. Безусловно, она будет актуальна и в следующем году. Кроме того, у застройщиков появились дополнительные расходы, связанные с соблюдением санитарных требований.

Девелоперы полагают, что в следующем году факторы, обеспечивающие спрос, будут работать не так эффективно. По мнению первого вице-президента компании Glorax Development Александра Андрианова, реальные доходы населения продолжат падать. Цены на недвижимость будут только расти. Соответственно, 2021 год будет сложным для застройщиков.

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