Песков: в Кремле активно мониторят цены на социально значимые товары

В Кремле активно мониторят цены на социально значимые товары. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты попросили прокомментировать данные Росстата, согласно которым за последнюю неделю в стране выросли цены на отдельные продукты. При этом, стоимость масла и сахара снизилась. Представитель Кремля уточнил, что "это нужно анализировать экономистам". По его словам, "там вопрос только в том, происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний".
Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и правительства. Там осуществляется регулярный мониторинг на эту тему, поэтому да, это контролируется.
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, что по данным Росстата в период с 15 по 21 декабря инфляция в РФ составила 0,2%. Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали куриные яйца – на 3,2%. Плодовоовощная продукция выросла в цене на 2,9%: огурцы – на 10%, помидоры – на 6,4%. Мороженная рыба стала дороже на 0,8%, мясо кур – на 0,7%, маргарин – на 0,6%, колбаса полукопченая – на 0,5%.
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Фото: pixabay
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