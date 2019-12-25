Песков: в Кремле активно мониторят цены на социально значимые товары

Президент России Владимир Путин в курсе последних изменений. Он постоянно контролирует ценовую политику на потребительском рынке.

В Кремле активно мониторят цены на социально значимые товары. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты попросили прокомментировать данные Росстата, согласно которым за последнюю неделю в стране выросли цены на отдельные продукты. При этом, стоимость масла и сахара снизилась. Представитель Кремля уточнил, что "это нужно анализировать экономистам". По его словам, "там вопрос только в том, происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний".

Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и правительства. Там осуществляется регулярный мониторинг на эту тему, поэтому да, это контролируется. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что по данным Росстата в период с 15 по 21 декабря инфляция в РФ составила 0,2%. Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали куриные яйца – на 3,2%. Плодовоовощная продукция выросла в цене на 2,9%: огурцы – на 10%, помидоры – на 6,4%. Мороженная рыба стала дороже на 0,8%, мясо кур – на 0,7%, маргарин – на 0,6%, колбаса полукопченая – на 0,5%.

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