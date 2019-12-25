Представитель Кремля уточнил, что власти не рассматривают возможность сокращения январских праздников ради компенсации за выходной 31 декабря.

В Кремле оценили возможность сокращения новогодних каникул. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В следующем году правительство будет рассматривать ситуацию исходя из общего понимания возможности выходного 31-го числа. На данный момент определенной позиции по этому поводу нет. Президент России Владимир Путин обратился к региональным властям с предложением объявить 31 декабря выходным. По мнению президента, работа в этот день "мягко говоря своеобразная". По действующему законодательству в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

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