Глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура заявила, что эпидемиологическая ситуация в регионе крайне сложная.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Калининграде.

По мнению Бабуры, в регионе не прослеживается тенденция к стабилизации ситуации. В Калининграде ежесуточно растет число заболевших, уровень прироста достаточно высокий. Он наблюдается среди возрастной группы 65+, среди детей и в семьях.

Количество заболевших пневмониями тоже остается высоким. У нас рост заболеваемости среди возрастной группы 65 плюс, у нас увеличилось число заболевших среди детей и прежде всего реализация коронавирусной инфекции среди детского населения у нас происходит в семейных очагах. То есть ситуация остается достаточно сложной. - Елена Бабура, глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области

Напомним, в регионе с 25 января действуют усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса. В период новогодних каникул местным жителям рекомендовано максимально ограничить пребывание в общественных местах.

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Видео: Youtube/Балтик Плюс, радиостанция