Marvel опубликовал тизер сериала "ВандаВижн"

Премьера запланирована на 15 января 2021 года.

Marvel опубликовал тизер многосерийного сериала под названием "ВандаВижн". Ролик появился на YouTube-канале компании.

В главных ролях Пол Беттани и Кэт Деннингс. Сериал рассказывает историю двух молодоженов – Ванды и Вижн. Они живут в идиллическом городе Вествью. Влюбленные живут в полной гармонии с собой. Их жизнь кажется идеальной, но в какой-то момент все становится абсолютно иначе. События происходят после окончания "Мстителей: Финал".

Создатели сериала подчеркнули, что каждая серия выполнена в индивидуальном стиле. Сериал станет сборником американских ситкомов разных поколений. Всего выйдет шесть эпизодов.

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Видео: Youtube/Marvel Entertainment