Петербуржцы смогут наблюдать звездопад Боотиды до 2 июля

Пик активности метеорного потока ожидается 27 июня.

Жители Петербурга смогут понаблюдать за метеорным потоком, который называется Июньские Боотиды, с 22 июня по 2 июля 2024 года. Увидеть его получится без телескопов.

Звездопад Боотиды – последствие сгорания в земной атмосфере частиц кометы 7P/Понса-Виннеке. Ее орбиту Земля пересекает каждый год. В этом году звездопад будет виднеться наиболее ярко в Северном полушарии.

Пик активности метеорного потока ожидается 27 июня. Наблюдать за звездопадом рекомендуется в период между закатом солнца и восходом луны.

Ранее, 14 июня, петербуржцы увидели в небе солнечное гало.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)