Солнечное гало засняли утром в небе над Петербургом

Лучше всего наблюдать за этим явлением в солнцезащитных очках с высокой степенью защиты от ультрафиолетового излучения.

Утром в пятницу, 14 июня, жители Петербурга увидели в небе необычное явление — солнечное гало. Своими наблюдениями в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети "ВКонтакте" поделился фотограф Антон Кубышкин.

Солнечное гало — это визуальный феномен, возникающий, когда солнечные лучи проходят сквозь кристаллы льда в перистых облаках на высоте от семи до 12 км. Как правило, гало имеет только красные и оранжевые оттенки, а остальные цвета спектра смешиваются и кажутся белыми.

Лучше всего наблюдать за этим явлением в солнцезащитных очках с высокой степенью защиты от ультрафиолетового излучения. При наблюдении рекомендуется закрывать солнце рукой или другим предметом, чтобы не испортить зрение. Также стоит помнить, что при фотографировании гало необходимо закрывать солнце, чтобы изображение получилось чётким.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)