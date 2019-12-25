В ночь с 21 на 22 апреля в небе можно будет увидеть метеоры.

Астроном рассказала, как из дома наблюдать метеорный поток Лириды. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала специалист из Московского планетария Людмила Кошман. По данным эксперта, необычное природное явление достигнет своего пика в ночь с 21 на 22 апреля.

Напомним, что видеть метеорный поток возможно тогда, когда Земля пролетает сквозь шлейф пыли, который оставила комета Тетчера. Метеоры летят на встречу планете. Они образуются, когда части кометной пыли врезаются в атмосферу и стремятся на поверхность. При этом их скорость достигает 48 километров в секунду.

Небольшой шанс увидеть огромное количество метеоров есть и сейчас, несмотря на то, что комета Тетчера подлетает к Солнцу раз в 415 лет прокомментировала астроном

Людмила Кошман напомнила, что в последний раз комета Тетчера была в Солнечной системе в 1861 году. Сейчас объект находится практически на максимальном отдалении от Земли. Чтобы увидеть след от метеоров, необходимо найти на небе созвездие Лиры. Чтобы найти Лиру, следует смотреть на яркую звезду Вега, которая видна над Восточным горизонтом.

Надо смотреть на Вегу, и чем ближе к утру, тем лучше. То есть наблюдать Лириды лучше после полуночи вплоть до утра прокомментирловала астроном

По предположению астронома, в ночь на 22 апреля можно будет заметить около 15-18 метеоров. Увидеть поток Лириды можно будет, если не вмешаются погодные условия. Наблюдению могут помешать облака.

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