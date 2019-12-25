В МИД раскритиковали поздравление Госдепа с Днем космонавтики без Гагарина

"Это подлый прием эпохи постправды", заявили в МИД.

В воскресенье, 12 апреля, представители Госдепартамента США поздравили в соцсетях своих подписчиков с Днем космонавтики, заявление было сделано на русскоязычной странице ведомства.

Отмечается, что на странице было размещено поздравление с Международным днем полета человека в космос, который ежегодно отмечается 12 апреля. В сообщении добавлено, что "59 лет назад был совершен первый полет человека в космос".

Представители МИД РФ в соцсетях напомнили американским коллегам, что первым человеком в космосе "стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин". Кроме того, пост Госдепа в соцсетях о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина был расценено как дезинформация и подлый прием эпохи постправды.

Ранее мы сообщали о том, что госдеп США разрешил International Launch Services торговать на американском рынке "Союзом-2". Это российские ракеты легкого и среднего классов.

Фото: Piter.tv, Facebook / США по-pусски - U.S. Department of State